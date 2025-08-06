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Gazze karşıtı paylaşımları sonrası İsrailli oyuncunun transferi iptal oldu!

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#Almanya Bundesliga#Fortuna Düsseldorf#Shon Weissman
Gazze karşıtı paylaşımları sonrası İsrailli oyuncunun transferi iptal oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 11:04

Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf, transfer görüşmelerinde bulunduğu İsrailli futbolcu Shon Weissman'ın transferini Gazze karşıtı paylaşımları nedeniyle iptal etti.

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Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımı, İsrailli futbolcu Shon Weissman'ı transfer etme kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Shon Weissman'ı çok yakından inceledik, ama sonunda onu kadromuza katmamaya karar verdik." denildi.

İsrail'in Haaretz gazetesi, transferin iptal edilmesi kararı hakkında, "Alman kulübü, Gazze karşıtı sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsrailli forvetin transferini iptal etti. Fortuna Düsseldorf, İsrail Milli Takımı forveti Shon Weissman'ı transfer etmeyeceğini, transfer kararı haberinin duyulmasından sadece birkaç saat sonra taraftarların tepkisi üzerine duyurdu." ifadelerini kullandı.

İsrailli milli oyuncu Shon Weissman'ın, dün İspanya temsilcisi Granada'dan Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına transfer olması bekleniyordu.

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#Almanya Bundesliga#Fortuna Düsseldorf#Shon Weissman

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