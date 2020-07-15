Gazmend Husaj Bursa Büyükşehir’de

Pandemi sebebiyle liglerin tescil edilmesinin ardından yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Bursa Büyükşehir Belediyespor dış transferdeki ikinci yabancı oyuncusuyla anlaştı. Yeşil-beyazlılar geçtiğimiz sezon Olimpiakos forması giyen Gazmend Husaj’ı kadrosuna kattı.



Ülkemizde daha önce Spor Toto ve İnegöl Belediyespor forması giyen Arnavut smaçör Chenois Geneve, Studenti Tirana, Al-Muharraq, Qatar SC, Volley Pieacenza, Tours VB ve Olimpiakos takımlarında da boy gösterdi. File üstünde etkinliğiyle dikkat çeken 2,00 boyundaki oyuncu aynı zamanda Arnavutluk milli takımının kaptanlığını üstleniyor.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!