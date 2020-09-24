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Haber Giriş: 24.09.2020 - 17:23 | Son Güncelleme:

Gaziantep’ten Red Bull Sky Tour geçti

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Gaziantep’ten Red Bull Sky Tour geçti
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Red Bull Sky Tour kapanış şovunu Gaziantep’te yaptı. Türkiye’de daha önce de gözlerin gökyüzüne çevrilmesini sağlayan Red Bull pilotu Dario Costa, bu kez Teknofest’te hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştirdiği benzersiz bir uçuş sergiledi.

Gaziantep’te düzenlenecek Teknofest’te herkesin gözü gökyüzündeydi. Dünyanın en iyi akrobasi uçuşu pilotlarından biri olan Red Bull pilotu Dario Costa, Sky Tour’un son uçuşlarını Gaziantep’te başlattı. İtalyan pilot, hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştirdiği gösteri uçuşuyla Marmaris ve İstanbul’dan sonra Gaziantep semalarını da ele geçirdi. Dünya Ralli Şampiyonası ve Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda da Red Bull uçağıyla benzersiz şovlara imza atan İtalyan pilot Dario Costa, Gaziantep’te Teknofest boyunca uçuşlarına devam edecek.

Gaziantep’ten Red Bull Sky Tour geçti

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