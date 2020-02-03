Gaziantep'te, Sivasspor galibiyetinin sevinci yaşanıyor

Sivasspor karşısında 5-1'lik farklı bir galibiyet alan Gaziantep Futbol Kulübü, gözünü ligin üst sıralarına dikti. Maç öncesi geçirdiği kaza sonrası ameliyat olan Başkan Büyükekşi, Teknik Direktör Sumudica ve sporcuları telefonla arayarak ağrılarını dindirecek sonuç almalarını istedi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, 5-1'lik Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Lider Sivasspor karşısında çok iyi bir futbol ortaya koyduk. Maçın başından sonuna kadar oyundaki üstünlük bizde oldu. Takımımız, lider Sivasspor karşısında 5-1 gibi çok farklı bir galibiyet elde ederken, taraftarımıza da keyifli bir maç izlemenin mutluluğunu yaşattı. Bu galibiyette başarısı olan futbolcularımızı, teknik heyeti ve taraftarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



"Sonuç ağrılarımı dindirdi"

Maç öncesi geçirdiği kaza sonucu ameliyat olduğunu da sözlerine ekleyen Büyükekşi, maç öncesi Teknik Direktör Sumudica ve sporcuları telefonla arayarak kendilerinden bir zafer beklediğini, elde edilecek zaferin ağrılarını dindireceğini ifade ettiğini de belirterek, "Maç sonrası Teknik Direktör Sumudica ve sporcularımız beni arayarak 'bu galibiyeti size armağan ediyoruz' dediler. Bunları duymak bile benim için bu sonucu daha anlamlı bir hale getirdi. Alınan sonuç gerçekten bütün ağrılarımı dindirdi. Teknik ekibimiz ve oyuncularımız sahaya yüreklerini koyarak oynadılar. Hepsini yürekten kutluyorum. Kulübümüzde uyum içerisinde görev yapan, büyük özverilerle çalışan yönetim kurulu üyelerimize ve bizleri yalnız bırakmayan yerel ve ulusal basın kuruluşlarımıza ve medya temsilcilerimize, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu galibiyette herkesin payı var. Bu zafer bizleri rehavete kaptırmadan aynı kararlılık ve disiplinle önümüzdeki maçlara hazırlanmak zorundayız" diye konuştu.



"Gaziantepliler bize güvensin"

Teknik Direktör Sumudica başta olmak üzere teknik heyete ve futbolculara her zaman güvendiklerini vurgulayan Büyükekşi, Sivasspor maçında yeni transferlerin de ne kadar isabetli olduğunun görüldüğünü ifade etti. Büyükekşi, "Bu yıl ilk kez Süper Lig'de oynuyoruz. Ligin başında, ilk 10 takım arasında yer almayı kendimize hedef olarak seçmiştik. İlk yarıyı hedefimizden sapma olmadan kapattık. Devre arası yaptığımız transferlerle kadromuz daha da güçlendi. Her geçen gün daha da güçlenen takımımızla, ligin üst sıralarına doğru çıkmaya devam edeceğiz. Yeter ki, taraftarımız bize güvenmeye, destek olmaya devam etsin" açıklamasını yaptı.



Maç gelirleri depremzedelere

Dün oynanan maçın gelirlerinin Elazığ’da depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için bağışlanacağına da dikkat çeken Büyükekşi, "Geçtiğimiz hafta yönetim kurlumuzun aldığı kararla bu maçın bütün geliri Elazığ’daki depremzedelere bağışlanacaktır. Önümüzdeki günlerde bu rakam netleşecek olup, yapılacak bağış rakamını da kamuoyuyla paylaşacağız. Bizlere inanıp güvenen, destek veren ve özellikle konu depremzedelere destek olunca tribünleri dolduran Gaziantepli taraftarlarımıza kulübüm adına teşekkür ediyorum. Allah ülkemize, milletimize böyle acıları bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.