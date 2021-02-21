Gaziantep'te korkutan anlar! Ambulansla hastaneye götürüldü

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan Antalyaspor'da Dever Orgill, yaşadığı şanssız sakatlık sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Maçın 57. dakikasında savunmadan atılan hatalı pasa hareketlenen Orgill, kalesini terk edip pozisyonu önlemek isteyen kaleci Günay ile çarpıştı ve yerde kaldı.

Oyuncuların çağrısı üzerine sağlık ekipleri hemen sahaya girdi ve Jamaikalı oyuncuya ilk müdahaleyi yaptı. Orgill ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Antalyaspor'da Orgill'in yerine Serdar Gürler oyuna dahil oldu.

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