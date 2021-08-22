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GeriFutbol Gaziantep'te Erol Bulut'tan N'Sakala sözleri: "Büyük şok yaşadık"
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Futbol
Haber Giriş: 22.08.2021 - 00:38 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te Erol Bulut'tan N'Sakala sözleri: "Büyük şok yaşadık"

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Gaziantep'te Erol Bulut'tan N'Sakala sözleri: "Büyük şok yaşadık"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'la berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Saha için baygınlık geçiren Beşiktaşlı N'Sakala'nın kendilerin korkuttuğu belirten Erol Bulut, "Futbolda görmek istemediğimiz bir durum. Bir anda yere yığıldı ve büyük şok yaşadık. Aklım direkt Eriksen'e gitti. Durumu iyiymiş. Buradan çıkıp ziyaretine gideceğim. Beşiktaş camiasına çok geçmiş olsun." diye konuştu.

Gaziantep FK - Beşiktaş maçında korkutan an NSakala bir anda kendini yere bıraktı ve...
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