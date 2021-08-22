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Gaziantep'te Erol Bulut'tan N'Sakala sözleri: "Büyük şok yaşadık"
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'la berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Saha için baygınlık geçiren Beşiktaşlı N'Sakala'nın kendilerin korkuttuğu belirten Erol Bulut, "Futbolda görmek istemediğimiz bir durum. Bir anda yere yığıldı ve büyük şok yaşadık. Aklım direkt Eriksen'e gitti. Durumu iyiymiş. Buradan çıkıp ziyaretine gideceğim. Beşiktaş camiasına çok geçmiş olsun." diye konuştu.