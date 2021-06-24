Gaziantepspor'a kefil olan teknik direktör Burak Şar'a icra!

Spor Arena / Efkan BUCAK - 2019-2020 sezonunda Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden ve ikinci yarı ligden çekilen kırmızı siyahlı ekipte teknik direktörlük yapan Burak Şar, Kulübün elektrik borcuna kefil olduğu için 3 ay hapis cezası istemiyle karşı karşıya kaldı.

Genç teknik adam, ‘Elektriklerimiz kesikti, TEDAŞ’tan aramışlar, Kulüp Müdürü de bana ulaştı ve Hocam, yetkili bir kişi borca kefil olursa hem elektriklerimiz açılacak hem de Başkanımız Hasan Şahin cezaevine girmek zorunda kalmayacak’ dedi. Ben takımı da düşünerek TEDAŞ’a gittiğimde 400 bin küsur lira elektrik borcu olduğunu öğrendim. Bana burada 'Hocam, 70 bin liralık borcu sen üstlen, kefil ol elektrikler açılacak' dediler. Borca kefil oldum ama yine de elektrikler gelmedi. Başkan zaten takımı ikinci devrede ligden çekmek zorunda kaldı. Şimdi evime kağıt geldi. Karakola gidip ifade vereceğim, belki de 3 ay hapis cezası alacağım ve bu ceza infaz edilecek. Ben Gaziantepspor’u düşünerek bu borca kefil oldum ancak şimdi çok zor durumda kaldım" dedi.