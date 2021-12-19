Gaziantep'i yenen Bahçeşehir Koleji 7. galibiyetini aldı

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Bahçeşehir Koleji'nde Jamar Smith 26 sayı, Richard Solomon 12 sayı ve Sam Dekker 12 sayı attı.

Galibiyeti değerlendiren Koç Erhan Ernak, "Gaziantep Basketbol, sezonun bu bölümüne kadar ligin en iyi takımlarından biri olarak ön plana çıkıyordu. Böylesine kaliteli oyunculardan oluşan ve iyi basketbol oynayan bir ekibe karşı deplasmanda galip gelmek bizim için çok değerli. Kırk dakika boyunca mücadeleyi sürdüren oyuncularıma ve burada bizi yalnız bırakmayan Bahçeşehir Koleji ailesine teşekkür ediyorum." dedi.