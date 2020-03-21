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GeriFutbol Gaziantep Teknik dirketörü Mariu Sumudica, Romanya'ya gitti!
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Futbol
Haber Giriş: 21.03.2020 - 01:35,Son Güncelleme:/

Gaziantep Teknik dirketörü Mariu Sumudica, Romanya'ya gitti!

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Gaziantep Teknik dirketörü Mariu Sumudica, Romanya'ya gitti!
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Türkiye'de liglerin ertelenmesinin ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Romanya'ya gitti.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, liglerinin ertelenmesiyle birlikte Romanya'ya gitti.

Sumudica yaptığı açıklamada "Benim zaten Aralık ayından bu yana sağlık problemlerim vardı. O yüzden şu anki düşüncem sadece sağlığımı. Bu özel uçak zaten masraflı oldu. Kimseyle temas halinde olmak istemedim. Özel jetle Romanya'ya gittim. 9 uncu sıraya gelmek için çok çalıştım. Gaziantep benim ailem. Bütün futbolu öldüren virüs oldu. Şu an fazla birşey yapamadığımız için gidişata göre bakacağız. Tekrar normal hayata döndüğü zaman geri döneceğim. Seyirciler olsun, medya olsun herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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