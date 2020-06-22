MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGaziantep Teknik Direktörü Sumudica: "Galatasaray'ı zaman geçirecek duruma soktuk"
GeriFutbol Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica: "Galatasaray'ı zaman geçirecek duruma soktuk"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 22.06.2020 - 00:07,Son Güncelleme:

Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica: "Galatasaray'ı zaman geçirecek duruma soktuk"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica: "Galatasaray'ı zaman geçirecek duruma soktuk"
Abone Olgoogle-news

Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, 3-3 biten Galatasaray mücadelesini değerlendirdi.

Takımına sürekli güvendiğini belirten Rumen teknik adam, "Galatasaray gibi bir rakibi zaman geçirecek duruma soktuk. Oyuncularıma sonuna kadar güvendim ve onlar da benim bu güvenimi boşa çıkarmadılar. " dedi.

Marius Sumudica'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Ona göre hazırlanmıştık. 3-1'den maçı çevirmek hiç kolay değil. Galatasaray gibi bir rakibi zaman geçirecek duruma soktuk. Oyuncularıma sonuna kadar güvendim ve onlar da benim bu güvenimi boşa çıkarmadılar.

 

Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica: Galatasarayı zaman geçirecek duruma soktuk

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle