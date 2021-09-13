Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut'tan sistem değişikliği açıklaması

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu sezonki ilk galibiyetlerini aldıklarını hatırlattı.

"Önemli ve kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı." ifadelerini kullanan Bulut, şu görüşlerini aktardı:

"İstediğimiz gibi 3 puanı aldık. Son maçlara baktığımızda üstün oynayan bir takım vardı. Bu maç bizim için çok önemliydi. Çok mutluyuz. Maça iyi başladık. İlk ve ikinci yarının sonlarında biraz baskı yedik ama pozisyon vermedik. Futbolcularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Oyun anlamında kendimizi daha da geliştirmemiz lazım. Defans anlamında evet iyi işler yapıyoruz ama hücum anlamında topun biraz daha bizde kalması gerekiyor. Bunun üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. İlk 3 maçımızı 5'li sistemde oynamıştık. Bugün ilk kez 4'lü sistemde oynadık. Aldığımız 3 puan var ve o bizi mutlu ediyor."