Gaziantep, Muhammet Demir ile anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen iki sezonda kiralık olarak kırmızı-siyahlı ekipte forma giyen Muhammet Demir'in transferi konusunda kulübü İstanbul Başakşehir ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Muhammet Demir, önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökmeye devam edecektir. Muhammet Demir'e bir kez daha yuvasına hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.