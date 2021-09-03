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Futbol
Haber Giriş: 03.09.2021 - 22:46 | Son Güncelleme:

Gaziantep, Muhammet Demir ile anlaştı

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Gaziantep, Muhammet Demir ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, forvet Muhammet Demir'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen iki sezonda kiralık olarak kırmızı-siyahlı ekipte forma giyen Muhammet Demir'in transferi konusunda kulübü İstanbul Başakşehir ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Muhammet Demir, önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökmeye devam edecektir. Muhammet Demir'e bir kez daha yuvasına hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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