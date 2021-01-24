Gaziantep Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor, Gaziantep FK'ye konuk olacak

Gaziantep Hatayspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig heyecanı devam ediyor. Gaziantep Hatayspor maçı bugün saat 19:00’da yapılacak. Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olan bordo-beyazlılar, ligin ilk yarısındaki son maçından galip ayrılmak istiyor.





GAZİANTEP FK HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Gaziantep Hatayspor maçı bugün saat 19:00’da başlayacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olan bordo-beyazlılar, ligin ilk yarısındaki son maçından galip ayrılmak istiyor.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, 31 puanla 6. sırada yer alıyor.

Bordo-beyazlılarda sakat oyuncu bulunmazken, Isaac Sackey ve Rayane Aabid sarı kart cezası nedeniyle Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

İç sahada 16 maçtır kaybetmeyen Gaziantep temsilcisi, Hatayspor maçında bu serisini sürdürmeye çalışacak.

Hafta içerisinde teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile anlaşan Gaziantep ekibi, Portekizli çalıştırıcıyla ilk müsabakasına Atakaş Hatayspor önünde çıkacak.

Kana Bıyık'ın sakatlığının sürdüğü kırmızı-siyahlılarda, bir diğer savunmacı Djilobodji ise kart cezası nedeniyle bugün sahada olamayacak. Geçen hafta sakatlanarak Çaykur Rizespor maçını tamamlayamayan Mirallas'ın durumu da maç saatinde belli olacak.

Öte yandan, yeni transfer Bilal Başaçıkoğlu'nun lisansı çıkartılırken, tecrübeli savunmacı, görev verilmesi halinde bugün forma giyebilecek.

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