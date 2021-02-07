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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.02.2021 - 10:22 | Son Güncelleme:

Gaziantep, Göztepe'yi konuk edecek! Koronavirüs vakaları can sıktı...

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Gaziantep, Göztepe'yi konuk edecek! Koronavirüs vakaları can sıktı...
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Gaziantep, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Lige iyi bir başlangıç yaparak üst sıralarda yer alan, 18. haftada Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçın ardından teknik direktör değişikliğine giden kırmızı-siyahlılar, son haftalarda yaşanan kötü gidişe İzmir ekibi karşısında son vermek istiyor.

Yeni teknik direktörü Ricardo Sa Pinto yönetiminde 3 müsabakaya çıkan ve sadece 1 puan toplayan Gaziantep, Göztepe maçıyla yeniden çıkış arayacak.

Gaziantep, Göztepeyi konuk edecek Koronavirüs vakaları can sıktı...


- Eksikler düşündürüyor

Gaziantep temsilcisinde, Göztepe maçı öncesinde eksikler teknik heyeti düşündürüyor.

Üç futbolcusu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olan Gaziantep'te, Kana Bıyık da sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak.

Sakatlığı bulunan golcü futbolcu Muhammet Demir'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

 

Gaziantep, Göztepeyi konuk edecek Koronavirüs vakaları can sıktı...

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