MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Hocamızdan memnunuz"
GeriFutbol Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Hocamızdan memnunuz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 13.12.2020 - 22:22 | Son Güncelleme:

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Hocamızdan memnunuz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Hocamızdan memnunuz"
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanı Mehmet Büyükekşi, oyuncularını tebrik etti.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükekşi, karşılaşma öncesinde oyuncularına Medipol Başakşehir'i yenebileceklerini söylediğini ifade etti.

Kaliteli bir takım olduklarını kaydeden Büyükekşi, şunları söyledi:

"Teknik heyetimizi ve futbolcularımızı kutluyorum. Geçen senenin şampiyonunu kendi evinde mağlup ettiler. Kolay bir maç olmadı ama biz de kaliteli bir takımız. Maçtan önce oyuncularımıza bir konuşma yapmıştım. Başakşehir'i yenebilecek güçte, iyi bir takımız demiştim. Bizi mahcup etmediler. Ligin en çok berabere kalan takımlarından biriyiz. Birçok maçta şanssızlıklar yaşadık, iki karşılaşmada son saniye golleri yedik. Yoksa daha fazla puanımız olması lazımdı. Lig uzun bir maraton, önümüzdeki hafta da Fenerbahçe ile kendi evimizde maçımız var. Amacımız o maçta da galip gelmek."

"Ligi iyi bir yerde bitirmeyi hedefliyoruz"

Avrupa kupalarına katılma hakkını kazanmak istediklerini belirten Büyükekşi, "Ligi iyi bir yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Geçen sene 8'inci bitirmiştik. Bu sene ligi 8'incilikten daha yukarılarda bitirmek istiyoruz. Futbolcularımızla yeni sözleşme yaparken Avrupa kupalarına gitme şeklinde bonus koyduk. Takımımızda güzel bir aile havası var. As oyuncularımız, sonradan giren oyuncularımız son derece kaliteli oyuncular. Onlara güveniyoruz." şeklinde konuştu.

"Hocamızdan memnunuz"

Cezası nedeniyle kulübede yer alamayan Marius Sumudica'nın renkli bir isim olduğunu söyleyen Büyükekşi, Rumen teknik adamdan memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hocamız son derece iyi bir hoca. Maçı yaşıyor, maç esnasında birçok pozisyonda ayakta. Futbolcu sahada oynuyor, kendisi de kendine verilen güvenli alanda talimat veriyor. Zaman zaman birtakım sıkıntılar oluyor ama gelecek hafta kulübede olacak. Futbolcularımızı motive etmek için elinden geleni yapıyor. Hocamızdan memnunuz. Hiçbir problemimiz yok, renkli bir sima. Ligde 3-5-2 oynayan tek takımız. Futbolcularımız da hocamız da lige farklı bir hava getirdi."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle