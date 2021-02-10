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GeriFutbol Gaziantep FK'ya Trabzonspor maçı öncesi 2 müjde!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.02.2021 - 15:11 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK'ya Trabzonspor maçı öncesi 2 müjde!

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Gaziantep FK'ya Trabzonspor maçı öncesi 2 müjde!
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Gaziantep, Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Göztepe karşısında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştığı idmanda diğer sporcular da dar alanda çift kale maç yaptı.

Gaziantep FKya Trabzonspor maçı öncesi 2 müjde

ÇAĞLAR ŞAHİN VE VETRIH GERİ DÖNDÜ!

Kovid-19 izolasyon süreci sona eren Çağlar Şahin Akbaba ve Amedej Vetrih de üst üste gerçekleştirilen 3 test sonucunun da negatif olması üzerine takımla çalışmalara başladı.

Antrenmana, tedavisi devam eden Kana Bıyık dışında tüm futbolcular katıldı.

 

Gaziantep FKya Trabzonspor maçı öncesi 2 müjde

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