Gaziantep FK'ya Trabzonspor maçı öncesi 2 müjde!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Göztepe karşısında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştığı idmanda diğer sporcular da dar alanda çift kale maç yaptı.

ÇAĞLAR ŞAHİN VE VETRIH GERİ DÖNDÜ!

Kovid-19 izolasyon süreci sona eren Çağlar Şahin Akbaba ve Amedej Vetrih de üst üste gerçekleştirilen 3 test sonucunun da negatif olması üzerine takımla çalışmalara başladı.

Antrenmana, tedavisi devam eden Kana Bıyık dışında tüm futbolcular katıldı.

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