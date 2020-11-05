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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 10:49 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK'nın konuğu Beşiktaş! Sumudica takımın başında olacak...

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Gaziantep FK'nın konuğu Beşiktaş! Sumudica takımın başında olacak...
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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligdeki son 6 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte tek galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş karşısında galibiyet elde ederek yenilmezlik serisine devam etmek istiyor.

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- Sumudica takımın başında sahaya çıkacak

Gaziantep FK, Beşiktaş'a karşı oynanacak maçta teknik direktörü Marius Sumudica'ya da kavuşacak.

Kart ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları nedeniyle 3 haftadır takımının başında bulunamayan Sumudica, Beşiktaş maçıyla yeniden kulübedeki yerini alacak.

Cezalı oyuncunun bulunmadığı Gaziantep ekibinde, sakatlıkları bulunan Andre Felipe ve Zvonimir Kozulj'un durumları da maç saatinde belli olacak.

 

Gaziantep FKnın konuğu Beşiktaş Sumudica takımın başında olacak...

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