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Gaziantep FK'nın hasreti 7 maça çıktı

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#Gaziantep FK#Süper Lig#Kayserispor
Gaziantep FKnın hasreti 7 maça çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 13:52

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

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Sezona deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek başlayan Gaziantep ekibi, daha sonra Samsunspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-1, Net Global Sivasspor'a 3-2 ve ikas Eyüpspor'a 3-2 yenilirken Trabzonspor ile 0-0, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar, bir haftayı da bay geçti.

Dün deplasmanda Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Güneydoğu Anadolu temsilcisinin galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Geride kalan haftalarda 6 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

SELÇUK İNAN CEZASINI TAMAMLADI

Ligin 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen ve 1 maç ceza verilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, Bellona Kayserispor karşılaşmasında takımını yalnız bıraktı.

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Cezasını tamamlayan genç teknik adam, ligin 10. haftasında iç sahada oynanacak TÜMOSAN Konyaspor karşısında takımın başında olacak.

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#Gaziantep FK#Süper Lig#Kayserispor

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