Gaziantep FK'nın galibiyet hasreti 5 maça çıktı!

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'a 3-2 yenilen Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Sezona deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek başlayan Gaziantep ekibi, daha sonra Samsunspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-1 ve Net Global Sivasspor'a 3-2 yenildi, Trabzonspor ile evinde 0-0 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar, bir haftayı da bay geçti.

Dün deplasmanda ikas Eyüpspor'a 3-2 yenilen Güneydoğu Anadolu temsilcisinin galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

- Goller ve asistlerin tamamı farklı oyunculardan

Geride kalan haftalarda topladığı 4 puanla sıralamanın alt bölümlerinde kendisine yer bulan kırmızı-siyahlı ekip, oynadığı 6 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.

Gaziantep FK'nin gollerini Saborit, Maxim, Sorescu, Kenan Kodro, Furkan Soyalp ve Emre Taşdemir kaydetti.

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Böylelikle Gaziantep ekibinde gollerin tamamı farklı oyunculardan gelmiş oldu.

Kırmızı-siyahlı ekipte ayrıca Kenan Kodro, Furkan Soyalp, İlker Karakaş, Kozlowski, Okereke ve Ogün Özçiçek de birer asist yaptı.