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Gaziantep FK'nın dikkat çeken istatistiği, Galatasaray'da 3 eksik! Öne çıkan iddaa tercihi...

#Misli.Com#İddaa#Spor Toto Süper Lig
Gaziantep FKnın dikkat çeken istatistiği, Galatasarayda 3 eksik Öne çıkan iddaa tercihi...

Son haftaların formsuz takımı Gaziantep FK, Barcelona'ya elenip Avrupa'ya veda eden Galatasaray'ı konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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GAZİANTEP FK

Son 6 lig maçında galibiyeti olmayan Gaziantep FK, 29 hafta sonunda 37 puanla 15. sırada yer alıyor.

Sol bek Hamza Mendyl, orta alandan Alexander Merkel ve forvet alternatiflerinden Torgeir Börven sakat. Bu 3 isim dışında da takımda başka eksik bulunmuyor.

TD Erol Bulut son 3 maçta yedeğe çektiği Ertuğrul Ersoy'u yeniden ilk 11'e alabilir. Ertuğrul'la birlikte Papy Djilobodji ve Steven Caulker savunma üçlüsünü oluşturacak.

Orta alanın sağında Oğuz Ceylan ya da Stelios Kitsiou izleyeceğiz. Sol tarafta da Angelo Sagal veya Halil İbrahim Pehlivan olacak.

Gole en yakın ismin Muhammet Demir olması bekleniyor. Muhammet'e desteği Joao Figueiredo verecek. Orta alandaki defansif yükü Amedej Vetrih çekecek.

GALATASARAY

Derbi maçta Beşiktaş'ı yenip son 4 lig maçından 3 galibiyet çıkaran Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya diş geçiremedi ve çeyrek finale yükselemedi.

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Sarı-kırmızılılarda Arda Turan sakatlığı, Mostafa Mohamed ve Ömer Bayram cezaları nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı.

TD Domenec Torrent'in "Nelsson & Marcao" stoper ikilisini bozması beklenmiyor. Sağ bekte Omar Elabdellaoui ile Sacha Boey arasındaki karar maç saati netleşecek.

Mohamed'in yokluğunda Bafetimbi Gomis'in "9 numara" başlaması kesin gibi; Gomis'e kanatlardan desteği Kerem Aktürkoğlu ve Emre Kılınç verecek.

Orta üçlüde büyük ihtimalle "Taylar, Berkan & Cicaldau" göreceğiz. Barça rövanşında sakatlığını öne sürüp tribünden maçı izleyen Sofiane Feghouli, Kalyon Stadyumu'nda da yedekte bekleyecek.

Gaziantep FKnın dikkat çeken istatistiği, Galatasarayda 3 eksik Öne çıkan iddaa tercihi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Gaziantep FK'nın evinde oynadığı son 8 lig maçının 7'si "2.5 ÜST" bitti. (8 maç - 30 gol)

- Galatasaray deplasmanda oynadığı son 9 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. (3 beraberlik - 5 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Spor Toto Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

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%29'luk kesim Barcelona karşısında iyi bir performans ortaya koyan, ligde de son haftalarda formda gözüken sarı-kırmızılı takımdan yana...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Misli.com'dan yeni üye olan herkese 20 TL hediye! Hemen buradan üye ol...

Gaziantep FKnın dikkat çeken istatistiği, Galatasarayda 3 eksik Öne çıkan iddaa tercihi...

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#Misli.Com#İddaa#Spor Toto Süper Lig

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