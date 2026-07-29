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Gaziantep FK'den imza şov: 7 transfer birden açıklandı!

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#Süper Lig#Gaziantep FK#Transfer
Gaziantep FKden imza şov: 7 transfer birden açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 17:44

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, transfer yasağının kaldırılmasının ardından 7 futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

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Gaziantep FK'den yapılan açıklamaya göre; Maccabi Haifa'da forma giyen Jamaikalı santrfor Trivante Stewart satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı. 23 yaşındaki sol bek Kerim Calhanoğlu ile 2+1 yıllığına anlaşma yapıldı. Romanya Milli Takımı oyuncusu Florin Stefan ile 1 yıl, Sabahattin Destici ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Legia Varşova'dan 23 yaşındaki Polonyalı kaleci Kacper Tobiasz ile 3 yıllık, Al Bataeh forması giyen 27 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Ulrich Meleke ile 2 yıllık, Elazığspor'la sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki forvet oyuncusu Fuat Bavuk'la 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

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HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Sezon hazırlıklarını teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde bugün yaptığı antrenmanla sürdüren Gaziantep FK, yarın çift idman yapacak.

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#Süper Lig#Gaziantep FK#Transfer

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