Gaziantep FK'de Sumudica ve başkan Mehmet Büyükekşi birbirine girdi

Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Gaziantep FK'de maç sonrası ortalık karıştı. Rumen teknik adam Marius Sumudica karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı:

"YÖNETİM BENDEN İNDİRİM TALEP ETTİ"

Sosyal medyada hakkımda çok şey söylendi. Benim paranın peşinde koştuğum söyleniyor. Paranın peşinde olsaydım çok başka yerde olurdum. Herkesin maça konsantre olması gerekirken, maçtan önce kulübümün bana yeni kontrat teklif ettiği söylendi. Bu doğru değil. Başkanımız benim maaşımdan %10 indirim istedi. Bunu kabul edemeyeceğim. Bu şehir ve taraftar bunu bilsin. Başkanımızla dün bir toplantı yaptık. Benden %10 indirim istedi. Bunu kabul edemeyeceğimi söyledim. Ben oyuncularıma cebimden 80 bin euro prim dağıttım. Ben bunu memnuniyetle verdim. Kendim açıkladım bu primleri. Başkanımız bu primleri oyunculara veriyorsun, kulübe neden vermiyorsun dediler. Maaşa ilave olarak 80 bin euro vereceklerini söylediler. Biz buraya yabancı bir ülkeye 8 kişilik ekiple geldim. 80 bin 8'e bölünecek. Maaşım 600 bin euro. Bunu da tüm Türkiye bilsin.

"EŞİMİ ARAYIP PARA İSTEYECEĞİM"

Türkiye'de çalışmaya devam etmek istiyorum. Bu ülkeyi çok seviyorum. Sezon sonuna kadar burada kalacağım. Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam çok zor. Bu takım küme mi düşüyor. Bu takımın olduğu yerin mükafatı bu mudur? Maaş indirimi mi? Size maaş indirimi teklifi gelse kabul eder miydiniz? Eşimi arayacağım ve bana para göndermesini söyleyeceğim.

"HER MAÇTAN SONRA SÖZLEŞME, SÖZLEŞME, SÖZLEŞME!"

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi ise şu ifadeleri kullandı:

"Her maçtan sonra sözleşme, sözleşme, sözleşme! Türk futbolu zor günler yaşıyor, statlar boş. Gelir yok, sponsor yok. Oyuncu ve hocamızla sözleşme yaparken euro 6,30'du şu an 9 TL. Biz bu seneki ücretinde indirim istemedik. Sumudica'nın bizden alacağı yok ve bundan sonra da ödeyeceğiz. Bu sene için indirim istemiyoruz. Barcelona oyuncularından indirim istiyor. Bunun saygısızlıkla ne alakası var? Galatasaray oyuncularına ve teknik heyetinin maaşlarında %20 indirim yaptı. Biz de bunu yapmak durumundayız. Hocaya 920 bin euro ödüyoruz. Yardımcılarının parasını kendi ödüyor. 240 bin euro da puan başına bonusu var. 1,2 milyon euro ödüyoruz ama şu an 1.6 milyon euro + primlerle 1 milyon 900 bin euro istiyor. Fatih Terim de dahil bunu Türkiye'de hangi hoca alıyor?"

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...