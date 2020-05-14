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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.05.2020 - 21:13,Son Güncelleme:

Gaziantep FK'de müzikli idman

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Gaziantep FK'de müzikli idman
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Marius Sumudica'nın karantinada bulunması nedeniyle antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetiminde gerçekleştirildi.

Takımın birer saat arayla 2 grup halinde gerçekleştirdiği idmanların ana bölümünde kondisyon çalışmaları yapıldı.

Kırmızı-siyahlı futbolcuların özel istekleriyle oluşturulan şarkı listesi eşliğinde çalışmanın gerçekleştirildiği aktarıldı.

Antrenmana, karantinada bulunan Kana Bıyık, Maxim, Günay Güvenç ve Diarra katılmadı

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