Gaziantep FK'de Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı

Kulübün açıklamasına göre, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından futbol takımına ve personele dün uygulanan testlerin sonuçları belli oldu.

Sonuçlarda herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.









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