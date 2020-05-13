AA
Son Güncelleme:
Gaziantep FK'de Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonucunun negatif çıktığı bildirildi.
Kulübün açıklamasına göre, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından futbol takımına ve personele dün uygulanan testlerin sonuçları belli oldu.
Sonuçlarda herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.
Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle