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GeriFutbol Gaziantep FK'de Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 17:52,Son Güncelleme:

Gaziantep FK'de Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı

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Gaziantep FK'de Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

Kulübün açıklamasına göre, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından futbol takımına ve personele dün uygulanan testlerin sonuçları belli oldu.

Sonuçlarda herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.

Gaziantep FKde Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı

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