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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.06.2020 - 16:06,Son Güncelleme:

Gaziantep FK'de koronavirüs testleri "temiz" çıktı

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Gaziantep FK'de koronavirüs testleri "temiz" çıktı
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 28. haftasında Galatasaray'a konuk olacak kırmızı-siyahlı ekip önceki gün teste tabi tutuldu.

Testlerin sonuçlandığı belirtilen açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız ve personellerimize yapılan Kovid-19 testi negatif olarak sonuçlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Gaziantep FKde koronavirüs testleri temiz çıktı

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