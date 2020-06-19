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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 20:54,Son Güncelleme:

Gaziantep FK'de Galatasaray mesaisi sürüyor!

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Gaziantep FK'de Galatasaray mesaisi sürüyor!
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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarıyla son buldu.

Antrenmana tüm futbolcular katılırken, asbaşkan Müslüm Özmen, futbol şube sorumlusu Yusuf Ziya Demsoy ile yönetim kurulu üyesi Gürkan Tural da çalışmaları takip etti

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