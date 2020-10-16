Gaziantep FK'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde taktik çalışmalar yapıldı. Antrenmana milli takımlardan dönen Maxim, Tosca ve Vetrih de katılırken, bu oyuncular takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı.

İdmanı kulübün yönetim kurulu üyeleri Cevdet Akınal ve Gürkan Tural da takip etti.