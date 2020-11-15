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GeriFutbol Gaziantep FK'de 4 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.11.2020 - 13:30 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK'de 4 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Gaziantep FK'de 4 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde ikisi futbolcu 4 kişide daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların, teknik heyetin ve idari personelin Kovid-19 testinden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İki futbolcumuzla iki personelimizin daha testleri pozitif çıktı. Kulübümüz tarafından yapılan Kovid-19 testleri neticesinde pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı üçe yükselmiştir. Futbolcu ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep FKde 4 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

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