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Futbol
Haber Giriş: 14.01.2021 - 20:53 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK'dan Sumudica'nın yerine Tayfur Havutçu hamlesi!

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Gaziantep FK'dan Sumudica'nın yerine Tayfur Havutçu hamlesi!
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Marius Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Tayfur Havutçu'yu getirmek için girişimde bulundu.

Spor Arena / İsmail ER - Rumen Teknik Direktör Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep Futbol Kulübü, Beşiktaş eski Teknik Direktörü Tayfur Havutçu ile görüşmelere başladı.

Gaziantep takımını başarılı kadrosu olduğunu belirten yöneticiler genç teknik adam ile detayları konuşmak için Gaziantep'e çağırdılar.

SUMUDICA İLE NEDEN YOLLAR AYRILDI

Rumen teknik adam, kulüpten gelen yeni sözleşme teklifini yetersiz bulmuş ve Sivasspor maçı sonrası kulübe yüklenmişti. Sonrasında Gaziantep FK, Sumudica ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

Marius Sumudica, Gaziantep FKya veda ederken gözyaşlarını tutamadı
Marius Sumudica, Gaziantep FK'ya veda ederken gözyaşlarını tutamadı!
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