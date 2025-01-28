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Gaziantep FK'dan savunma hattına gençlik aşısı

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#Transfer#Gaziantep FK#İzzet Erdal
Gaziantep FKdan savunma hattına gençlik aşısı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 15:40

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Hoffenheim alt yapısında forma giyen sol stoper İzzet Erdal'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

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Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Hoffenheim forması giyen, sol stoper oyuncusu İzzet Ali Erdal ile 2.5 yıllık anlaşmaya varmıştır.

İzzet Ali’ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

19 yaşındaki genç savunmacı Leverkusen, Duisburg, Mainz ve Hoffenheim alt yapılarında eğitim aldı.

İzzet Erdal bu sezon Hoffenheim'ın 4. Lig'de mücadele eden rezerv takımıyla 7 maça çıkıp 568 dakika sahada kaldı.

Gaziantep FKdan savunma hattına gençlik aşısı

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#Transfer#Gaziantep FK#İzzet Erdal

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