Gaziantep FK'dan savunma hattına gençlik aşısı

Haberin Devamı

Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Hoffenheim forması giyen, sol stoper oyuncusu İzzet Ali Erdal ile 2.5 yıllık anlaşmaya varmıştır.

İzzet Ali’ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

19 yaşındaki genç savunmacı Leverkusen, Duisburg, Mainz ve Hoffenheim alt yapılarında eğitim aldı.

İzzet Erdal bu sezon Hoffenheim'ın 4. Lig'de mücadele eden rezerv takımıyla 7 maça çıkıp 568 dakika sahada kaldı.