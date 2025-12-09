×
Gaziantep FK'dan sakatlık açıklaması: 'Verilmeyen penaltı pozisyonunda Tayyip Talha'nın yüz kemiği kırıldı!'

Güncelleme Tarihi:

Gaziantep FKdan sakatlık açıklaması: Verilmeyen penaltı pozisyonunda Tayyip Talhanın yüz kemiği kırıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2025 15:22

Süper Lig'in 15. haftasında dün akşam deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'da karşılaşmada sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un yüzünde kırık tespit edildiği açıklandı.

Kırmızı siyahlı kulübün resmi İnternet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Futbol Kulübümüzün başarılı futbolcularından Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş karşılaşmasının 53. dakikasında rakip takım futbolcusu Ersin Destanoğlu’nun sert müdahalesi sonucu yüzüne darbe alarak oyuna devam edememiştir.

Rakip ceza alanı içerisinde oyuncumuza direkt olarak yapılan ve taraflı tarafsız tüm futbolseverler tarafından “VERİLMEYEN PENALTI” olarak nitelendirilen bu pozisyonun ardından Tayyip Talha’nın yüzünün maxilla kemiğinde kırık tespit edilmiştir.

 Oyuncumuza, sağlık ekibimizce yapılan detaylı tetkiklerin ardından 11 Aralık Perşembe günü ameliyat olmasına karar verilmiştir. Tayyip Talha Sanuç’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

