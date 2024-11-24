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Gaziantep FK'dan müthiş seri! Evinde maç kaybetmiyor

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#Süper Lig#Gaziantep FK#Sporanasayfa
Gaziantep FKdan müthiş seri Evinde maç kaybetmiyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 09:53

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında dün evinde RAMS Başakşehir'i 3-0 yenen Gaziantep FK, iç sahada oynadığı son 5 karşılaşmayı kaybetmedi.

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Ligin 2. haftasında seyircisi önünde Samsunspor'a 1-0 yenilen Gaziantep temsilcisi, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1 yendi, Trabzonspor ile 0-0 ve Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Dün RAMS Başakşehir'i 3-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde iç sahada oynadığı son 5 karşılaşmadan da puan almayı başardı.

Ligde 15 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 18 kez havalandırırken kalesinde 18 gole engel olamadı.

Güneydoğu ekibi, ligin 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.

- Sorescu gol sayısını 5'e yükseltti

Başakşehir karşısında Gaziantep ekibin ikinci golünü atan Deian Sorescu, ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

Ligde son 4 karşılaşmada 4 gol atma başarı gösteren Rumen kanat oyuncusu Sorescu, takımın en golcüsü konumunda bulunuyor.

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#Süper Lig#Gaziantep FK#Sporanasayfa

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