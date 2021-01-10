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GeriFutbol Gaziantep FK'dan Marius Sumudica'nın yerine Bülent Korkmaz hamlesi!
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Haber Giriş: 10.01.2021 - 23:49 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK'dan Marius Sumudica'nın yerine Bülent Korkmaz hamlesi!

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Marius Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz'ı getirmeye hazırlanıyor.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yollarını ayırdığı Marius Sumudica'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için flaş bir hamle yaptı.

Ajansspor'un haberine göre; Gaziantep FK, teknik direktör görevi için Bülent Korkmaz ile prensip anlaşmasına vardı.

Son Dakika | Gaziantep FKda Sumudica ile yollar ayrıldı
Son Dakika | Gaziantep FK'da Sumudica ile yollar ayrıldı!

Sumudica'nın ayrılığı sonrası A Spor'a konuşan Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hocamız da, ekibi de üzgündü. Bazen maksadını aşar ifadeler. Teşekkür ediyoruz, Gaziantep FK açısından güzel bir ortam oldu, başarı bir kişiye mal edilmeyen bir şeydir, bir ekip çalışmasıdır." dedi.

Gaziantep'in başında 51 maça çıkan Sumudica; 20 galibiyet, 19 beraberlik ve 12 yenilgi aldı.

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