Gaziantep FK'dan Marius Sumudica açıklaması!

Süper Lig'de bu sezonun flaş takımlarından Gaziantep FK, teknik direktörü Marius Sumudica için açıklamada bulundu. Gaziantep FK'nın yaptığı açıklama şu şekilde;

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanımız Mehmet Büyükekşi önderliğinde geçtiğimiz gün takımımızın Sivas’da kamp yaptığı otelde bir toplantı düzenlenmiştir. Daha önceden planlanan bu toplantıda, takımımızın önümüzdeki süreç hedefleri, transfer planlaması ve teknik direktörümüz Marius Sumudica’nın sözleşme konuları gündeme getirilmiştir.

Yapılan görüşmeler neticesinde, teknik direktörümüz Marius Sumudica’nın 30 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek sözleşmesinin yenilenmesi konusunda içerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları da göz önüne alınarak, kulübümüz bütçesi dahilinde bir miktar ücret arttırımıyla birlikte yeni sözleşme teklif edilmiştir.

Yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz Marius Sumudica’yla önümüzdeki süreçlerde de çalışma isteğini yinelemiş olup, yapılan bu teklif karşısında hocamızın yanıtı beklenilmektedir. Teknik Direktörümüz Marius Sumudica, sözleşmesi süresince takımımızda kalmaya devam edecek olup gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.

SUMUDICA: ''SUUDİ ARABİSTAN'DAN BÜYÜK BİR TEKLİF YAPTILAR''

Marius Sumudica, yönetimle yaptığı sözleşme görüşmelerinden sonuç alamadıklarını ve kendisine Suudi Arabistan'dan gelen teklifi değerlendirip gelecek hafta takımdan ayrılabileceğini söylemişti.

Rumen gazeteci Emmanuel Roşu'nun haberine göre Sumudica, Gaziantep FK ile yeni sözleşme konusunda anlaşamadığını, Suudi Arabistan'dan kendisine geri çeviremeyeceği bir teklif geldiğini ve gelecek hafta takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Rumen teknik adam, "Gaziantep ile yönetimi ile tartışmadım. Sadece ortak bir noktada buluşamadık. Onlardan iki oyuncu istedim ve küçük miktarlarda takıldık kaldık. Gaziantep'te devam etmek artık çok zor. Belki şimdi, belki gelecek hafta. Ben Gaziantep'te kontratımı bitirmek isterdim. Ancak, Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif yaptılar. Bunu reddedemezdim. Ben sürekli sözleşme istediğimi söyledim, Gaziantep beni sürekli erteledi. Beni çok iyi tanıyorlar. Ben bu şartlarda devam edemem. Ben ekibim ve kendim için isteklerimi, şartlarımı ortaya koydum. Al Shabab bu şartları fazlasıyla karşılamak için istekli. Bir teklif yaptılar ve onlarla pazarlık yaptım. Anlaşmaya çok yakınız diyebilirim" şeklinde konuşmuştu.

Marius Sumudica'ya teklifi Al Shabab'ın yaptığı belirtiliyor.

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