Gaziantep FK'dan koronavirüs açıklaması! "Teşhis konulan kişi sayısı 4..."

Kulüp açıklamasında, "Profesyonel futbol takımımıza Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 2 futbolcumuzun ve 1 personelimizin daha sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Bu raporlarla birlikte takımımızda pozitif teşhis konulan kişi sayısı 4'e yükselmiştir." denildi.

Futbolcular ve personelin izolasyon ile tedavi sürecinin, ilgili protokoller dahilinde başlatıldığı aktarıldı.

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