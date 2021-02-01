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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.02.2021 - 16:26 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK'dan koronavirüs açıklaması! "Teşhis konulan kişi sayısı 4..."

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Gaziantep FK'dan koronavirüs açıklaması! "Teşhis konulan kişi sayısı 4..."
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Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak Gaziantep'te, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sonrası 2 futbolcu ve 1 personelin sonucu pozitif çıktı.

Kulüp açıklamasında, "Profesyonel futbol takımımıza Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 2 futbolcumuzun ve 1 personelimizin daha sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Bu raporlarla birlikte takımımızda pozitif teşhis konulan kişi sayısı 4'e yükselmiştir." denildi.

Ertuğrul Ersoy, resmen Gaziantep FKda
Ertuğrul Ersoy, resmen Gaziantep FK'da!

Futbolcular ve personelin izolasyon ile tedavi sürecinin, ilgili protokoller dahilinde başlatıldığı aktarıldı.

 

Gaziantep FKdan koronavirüs açıklaması Teşhis konulan kişi sayısı 4...

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