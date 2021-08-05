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GeriFutbol Gaziantep FK'dan kaleye takviye! 2+1 yıllık anlaşma
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Futbol
Haber Giriş: 05.08.2021 - 15:16 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK'dan kaleye takviye! 2+1 yıllık anlaşma

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Gaziantep FK'dan kaleye takviye! 2+1 yıllık anlaşma

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Gaziantep FK, genç kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, genç file bekçisi Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Atakaş Hatayspor'da forma giyen kaleci Kılıçarslan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Kulübün başkan yardımcısı Ahmet Fikret Kileci ve Genel Sekreter Erhan Özmen'in katıldığı törenle Kılıçarslan'ın sözleşmeye imza attığı belirtilen açıklamada, "Ekrem'e bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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