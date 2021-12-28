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Gaziantep FK'dan iç sahada geçit yok

#Süper Lig#Gaziantep FK#Anadolu Kulüpleri
Gaziantep FKdan iç sahada geçit yok

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 28 puanla 9. sırada tamamlayan Gaziantep Futbol Kulübü, 19 maçlık periyotta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Gaziantep ekibi, iç saha maçlarında ise 7 galibiyet ve 2 beraberlikle 23 puan toplayarak Konyaspor'dan sonra en başarılı ikinci takım oldu.

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Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk yarısını 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 28 puan toplayarak 9. sırada tamamlayan Gaziantep FK, ilk devrede iç sahada en başarılı ikinci takım olarak dikkat çekti.

İlk devrede oynadığı 19 maçta rakip filelere 24 gol gönderen Gaziantep ekibi, ağlarında ise 26 gol görerek eksi 2 averajla ilk yarıyı tamamladı.

Sahasında etkili, deplasmanda kayıp

Sezona deplasmandaki 3-2'lik Fatih Karagümrük maçıyla başlayan Gaziantep FK, 2. haftada ise konuk ettiği Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Ligin 3. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Gaziantep ekibi, 4. haftada konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 yendi. Kırmızı-siyahlılar, 5. haftada deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra 6. haftada sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. 7. haftadaki Adana Demirspor deplasmanından 4-0'lık yenilgiyle dönen Gaziantep FK, 8. haftada sahasında Altay'ı 4-1 mağlup etti. Gaziantep ekibi, 9. haftada Hatayspor'a 2-1 mağlup olurken, 10. haftada sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. 11. haftada Galatasaray'a deplasmanda 2-0 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, 12. haftada Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Ligin 13. haftasında Trabzon deplasmanında 3-0'lık yenilgiyle dönen Gaziantep FK, 14. haftada ligin etkili takımlarından Konyaspor'u sahasında 3-2 yenmeyi başardı. 15. haftada ise Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Gaziantep ekibi, 16. haftada sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek iç sahadaki etkili performansını sürdürdü. Kırmızı-siyahlılar, 17. haftada Kayseri deplasmanından 1-1'lik sonuçla bir puan çıkarırken, 18. haftada konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Gaziantep FK, ligin 19. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek ilk yarının son maçında deplasmandaki ilk galibiyetini alarak devreyi 28 puanla 9. sırada tamamladı.



En golcü isim Joao Figueiredo

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Gaziantep ekibinin ilk devrede ligde 19 resmi maçta en golcü ismi 5 gol atan Joao Figueiredo olurken, Alexandru Maxim 4 gol attı.

Bu oyuncuları 3 golle Muhammet Demir, 2 golle Sagal ve Steven Caulker, 1'er golle Papy Djibodji, Hamza Mendyl, Recep Niyaz, Merkel, Furkan Soyalp ve Nouha Dicko takip etti.

Sarı ve kırmızı kartlar

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Gaziantep ekibinde ilk yarıda kırmızı kart gören isimler Hamza Mendyl ve Angelo Sagal oldu. Gaziantep FK'da en çok sarı kart gören oyuncular 5'er sarı kartla Hamza Mendyl ve Joao Figueiredo olurken, onu 4'er sarı kartla Maxim ve Papy Djilobodji takip etti.

Gaziantep ekibinde, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Recep Niyaz 3'er, Kenan Özer, Muhammet Demir, Dicko, Furkan, Sagal, Doğan, Oğuz Ceylan, Alin Tosça ve Günay Güvenç 2'şer, Caulker, Messaouidi ve Merkel 1'er sarı kart gördü.

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#Süper Lig#Gaziantep FK#Anadolu Kulüpleri

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