Gaziantep FK'dan hakem tepkisi: 'Galatasaray maçında ofsayt, bizde gol!'

Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2026 18:47

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çayır, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'da yardımcı antrenör Hüseyin Çayır, mücadelenin ardından konuştu.

İşte Çayır'ın açıklamaları;

"MAÇIN HAKKI BU DEĞİLDİ"

"Maçın istatistiklerine baktığımızda, tüm rakamlarda fazlasıyla üstünüz. Bütün istatistiklerde öndeyiz. Bir kere Onana'yı tebrik ediyorum. İnanılmaz kurtarışlar yaptı. Biz Türkiye'nin en iyi topa sahip olan takımlarından biriyle oynadık. Rakip önde baskımız sonucu çözüm aradı, oyuncuların yerleri değişti. 1-0 sonrası motivasyon kaybıyla 2-1 geriye düştük. Maçın hakkı bu değildi. Organize, inanılmaz gol pozisyonları yakaladık. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Burak Hoca'nın sözü var, maçı kaybedebiliriz ama oyunu kaybetmeyeceğiz."

"STANDARTI ÇÖZEMİYORUZ"

"Anlamadığımız bir şey var. Yediğimiz ikinci golde Onuachu ve Muçi'nin pozisyonu, Galatasaray maçıyla aynı pozisyon, dün ofsayt diye iptal edildi, biz golü yedik. Sadece dokunmayla golümüz iptal ediliyor. Standartı çözemiyoruz."

"ELİMİZDE DEĞİL"

"Çok iyi oynadık, çok iyi çalıştık. Yine çok çalışmaya devam edeceğiz. Ancak, maçı kazanabilir miyiz bilmiyorum çünkü maçı kazanmak sadece bizim elimizde değil."

