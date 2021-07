Gaziantep FK'dan Ertuğrul Ersoy: "Erol hoca, kafamdaki oyun kurgusuna sahip..."

Öncelikle herkes için güzel bir sezon geçmesi dileğinde bulunan 24 yaşındaki savunmacı, sezona en erken başlayan ekiplerden biri olduklarını dile getirdi.



ANADOLU TAKIMLARI DAHA GÜÇLENMEYE BAŞLADI



Hedefleri oldukları için erken toplandıklarını söyleyen Ertuğrul Ersoy, Bu sene inşallah ligde yukarıları kovalayan, oralarda olmayı arzulayan bir takım olacağız. Hocamız ile birlikte ivme yakalama arzusundayız. Biliyorsunuz Gaziantep Futbol Kulübü, lige çıkalı 2 yıl oldu ve kulüp adına Süper Ligde iyi bir başlangıç gerçekleşti. Bu sene de bunu devam ettirmek istiyoruz, ilk 5 içerisinde olabilme ihtimali yüksek olan ekiplerden bir tanesiyiz, bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bu sene herkes için daha zorlu bir sezon olacak. Anadolu takımları diye nitelendirdiğimiz takımlar, daha da güçlenmeye başladı dedi.



KULÜBÜMÜZÜN GÖSTERDİĞİ SAMİMİYETİ, O ZAMANKİ ANTRENÖR GÖSTERMEDİ



Fransa Ligue 2 ekiplerinden AC Le Havredan, geçtiğimiz sezonun devre arasında 1,5 yıllığına Gaziantep Futbol Kulübüne kiralanan Ersoy, transfer sürecini anlattı. Türkiyeden birçok kulübün ciddi şekilde kendisiyle ilgilendiğini belirten genç oyuncu, Le Havredayken kulübün hedefleri ile benim hedeflerim uyuşmadı, bu yüzden en azından kiralık olarak ayrılık istedim. Benim tarafımdan gelişen bir olaydı. Ülkemizde Gaziantepin bana çok en çok ilgi duyan kulüp olduğunu hissettim ve transferim gerçekleşti. O dönem beni transfer eden başkanımıza, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum, arkamda sağlam durdular. O yarım dönemde kulübümüz bir antrenör ile çalışıyordu, buraya geldiğimde kulübümün bana gösterdiği sağduyuyu samimiyeti, buradaki antrenörün göstermediğini hissettim. Kendi oyuncularını oynatma arzusuyla yarım devrelik bir dönemde ben geride kaldım. Bu zaman zaman başkanımız tarafından diğer yetkili kişiler tarafından da kamuoyu ile paylaşıldı, çok fazla yorum yapmak istemiyorum geride kaldı. O dönemki hocama da kariyerinde başarılar diliyorum, umarım tekrar birlikte çalışmayız diye konuştu.





EROL HOCA, KAFAMDAKİ OYUN KURGUSUNA SAHİP



Takımın başına getirilen teknik direktör Erol Bulut ile yeni bir sezona başlayacaklarını kaydeden Ersoy, takımın birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu vurguladı. Erol Bulutun futbolculuk kariyerinin ve antrenörlük kariyerinde de elde ettiği başarıların ortada olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti;



Açıkçası, Erol hocanın çalıştırdığı takımları izlediğim zaman keyif alıyordum, Onun takımında olduğum zaman keyifle oynayabilirim diye düşünüyordum. Tam kafamda planladığım şekilde bir oyun kurgusuna sahip. Topla oynamayı seven bir oyuncuyum. Hocamız ilk geldiği günden itibaren topun sürekli bizde olacağını, herkesten çok daha fazla koşmamız gerektiğini bizlere söylüyor. Futbola bakışıyla, benim futbola bakışım uyuşuyor. Hocamız ile çok ciddi başarılar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Çok disiplinli bir insan. İlk geldiğinde taviz vermeyeceğim iki şey var demişti; disiplin ve saygı. Bu samimi ortamın oluştuğu zaman başarının, böyle bir teknik adam ile kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Umarım sezon sonunda o noktaya ulaşırız. Şimdi yeni bir sezona başlıyoruz, birlik ve beraberlik içerisindeyiz, kulübümüzde tümüyle bir kan değişimi oldu. Kulübümüzün hedefi kesinlikle ilk 5in içerisinde olmak. Ben de bu hedefe yardımcı olmak için buradayım.



KARİYERİM BOYUNCA EN HAZIR OLDUĞUM SEZON BAŞI



Bu sene Avrupa şampiyonası nedeniyle yaklaşık 1,5-2 aylık izin döneminin bulunduğunu, bunun bir kısmını ailesi ve arkadaşlarıyla geçirmesinin ardından Gaziantepe gelerek, bireysel çalışmalarına başladığını belirten Ersoy, Antepte kendimi, yeni sezon hazırlıları için özel antrenörüm ile birlikte kampa aldım. Bu benim yeni sezona avantajlı başlamamı sağlayacak, hem hedeflerimi herkese göstermek için hem de kendimi daha hazır hale getirebilmek için fedakarlık yaptım. Yeni sezona hazırlandım, belki de kariyerim boyunca en hazır olduğum sezon başlarından biri olacak diye düşünüyorum. 24 yaşındayım, tecrübeli bir yaştayım. Çok kısa olsa da futbol yaşantımda ciddi tecrübeler edindim, Fransa ve Bursasporda yaşadığım tecrübeler oldu. Çok sıkıntılı, zor dönemlerde futbol oynadım. 24 yaşından büyük bir insan tecrübesi kazandım. Bunu aslında artı olarak görüyorum, bu tecrübelerin toplamıyla birlikte yaptığım hataları görerek, bunları düzeltme çabası içerisindeyim. Eksikliklerim neyse, nerde hata yapıyorsam iyi inceleme fırsatı buldum, onların üzerine yoğunlaştım. Umarım bu yıl hataları en aza indirdiğim, performans olarak en üst seviyeye gelebildiğim bir nokta olacak diye umuyorum, bu hedeflerle sezona başlıyorum. Amacım, futbol oynarken mutlu olmak ve eksikliklerimin üzerine gidip geliştirmek, daha sonrasında başarının geleceğini umuyorum ifadelerini kullandı.



ÇOK KALİTELİ VE YETENEKLİ BİR MİLLİ TAKIMA SAHİBİZ



A Milli Takımın performansını da değerlendiren Ersoy, Avrupa Şampiyonasının en genç Milli takım kadrosuydu yaş olarak, oraya gidene kadar yaptığımız şeyler, başardığımız zaferler, hem oyuncu grubunu hem halkı ciddi bir beklentiye soktu. Beklediğimiz şekilde olmadı ama turnuvanın beklediğimiz şekilde olmaması, yarın Milli takımın başarısız olacağı anlamına gelmiyor. Bence ciddi kazanımlar var. Çünkü hiç beklemediğimiz şekilde, hiç beklemediğimiz yerlerden goller yedik. Bu da bizim önümüzdeki turnuvalarda ciddi tecrübeler kazandıracak diye düşünüyorum. Umutsuz değilim. Halkımızda umutsuzluk var ama bir sonraki turnuvada daha farklı şeyler konuşabiliriz. Çok kaliteli ve yetenekli bir Milli takıma sahibiz açıklamalarında bulundu.





YENİDEN AY-YILDIZLI FORMAYA DÖNECEĞİM



Daha önce A Milli Takım formasını da terleten Ersoy, yeniden Ay-Yıldızlı formaya kavuşmak istediğini söyledi. Ersoy, Milli takımın hazzı, keyfi inanılmaz. Heyecan veriyor. Her Türk oyuncu gibi ben de orada olmak istiyorum. Zaman zaman kariyerde inişli çıkışlı dönemler oldu, tecrübeler edindim. Bu tecrübelerle yeniden orayı yakalayacağımı düşünüyorum. Doğru çalışma planı, beslenme gibi noktalara dikkat edip, milli takıma uzak görmüyorum kendimi. Herkese şans gelebilir. Performansı iyiyse hoca alacaktır. Milli takıma yeniden dönme düşüncesindeyim. Bunu da başarabileceğimi düşünüyorum, bunu 19-20 yaşında başarabildim, şu anda da yapabilirim. Hedeflerimden birisi de bu. Bu yıl aslında kendimi geliştirmek, eksiklerime yönelik antrenmanlar yapmak, sürekli üzerine koyarak ilerlemek; bugün olmazsa yarın orayı yakalayabileceğimi düşünüyorum. Önüme bakıyorum, sadece kendi gelişimime odaklandım. Bu düşünce ile devam edersem, yarın olacaktır. Kendimi bir şeyi başarmak konusunda baskılamıyorum, sadece bu işten keyif almaya ve kendimi geliştirmeye odaklıyım diye konuştu.



SINIRLAMA OLMASIN, KİM HAK EDİYORSA O OYNASIN



Türk futbolundaki yabancı sınırlamasına ilişkin de bir futbolsever olarak görüşlerini paylaşan Ersoy, Biz futbolcuyuz, bu işi yöneten kısımda değil oynayan tarafındayım. Kurallar ile alakalı radikal yorumlar yapmak benim haddime değil ama futbolcunun dışında bir Türk insanı olarak, bu konu alakalı yorum yapmam gerekirse; böyle bir kuralın çok da doğru olduğunu düşünmüyorum. Her türlü kısıtlamaya, engele karşıyım. Şöyle bir algı da oluyor Türk oyunculara karşı Şu çocuk oynayamayacaktı, sınırlama var diye oynuyor ben Ertuğrul Ersoy olarak böyle bir düşünceye karşıyım ve bu bana kötü hissettirir bu sebeple böyle bir sınır olmasın, herkes kozlarını paylaşsın, kim hak ediyorsa o oynasın. Bunun getirisi götürüsü ne olur, Türk futbolu ne kazanır yorum yapmak bana düşmez. Federasyonumuz bir kural koyuyor, biz de uyguluyoruz. Hocamız da antrenman programı verir, biz uygularız bunun dışına çıkmak, radikal yorumlar yapmak haddimize değil. Ben bir Türk insanı olarak, futbolu seven izleyici bir Ertuğrul olarak düşüncem böyle bir sınırın olmaması gerektiği şeklinde konuştu.