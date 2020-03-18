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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 12:00,Son Güncelleme:/

Gaziantep FK'dan Corona virüsü tedbirleri

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Gaziantep FK'dan Corona virüsü tedbirleri
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi tedbir aldı.

Kırmızı-siyahlılar, tedbirler kapsamında ilk önce tesislerde dezenfekte çalışması yürüttü. Belirli aralıklarla bu çalışmaların sürdüğü kulüpte, futbolcuların sağlık taramasından da geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına tesislerde devam eden Gaziantep ekibi, antrenmanları da taraftara ve basına kapatma kararı aldı.

Tedbirlerin gerekli görülen ikinci bir talimata kadar süreceği kaydedildi.

Gaziantep FKdan Corona virüsü tedbirleri

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