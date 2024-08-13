Gaziantep FK'dan bir ilk! Süper Lig açılışında galibiyet...

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Gaziantep FK, bu yıl 67. kez düzenlenecek Türkiye'nin en üst düzey ligine 2019-2020 sezonunda katıldı.

Süper Lig'deki 6. sezonuna başlayan kırmızı-siyahlılar, geride kalan 5 sezonda istediği gibi başlangıç yapamadı. Bu süreçte çıktığı ilk hafta maçlarında 4 yenilgi ve 1 beraberlikle lige "merhaba" diyen Gaziantep FK, dün deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek ilk kez başlangıç maçını kazandı.

- Gaziantep FK için lig deplasmanda başlıyor

Güneydoğu temsilcisi, Süper Lig tarihinde lige başlama benzerliğiyle de dikkati çekiyor. Bugüne kadar 6 kez lige başlangıç yapan kırmızı-siyahlılar, bu maçların tamamına deplasmanda çıktı.

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Süper Lig tarihindeki ilk 5 sezonda 4 maçını İstanbul, 1 maçını da Sivas'ta oynayan kırmızı-siyahlılar, bu sezon ise lige Bodrum'da başlangıç yaptı.

- Selçuk İnan'ın Gaziantep FK karnesi

Geride kalan sezonun 29. haftasında Gaziantep FK'de teknik direktörlük görevine başlayan Selçuk İnan, geçen sezon takımın başında 10 maça çıktı.

Selçuk İnan, takımın başında çıktığı maçların 5'inden galibiyetle ayrılırken, 1'inde berabere kaldı, 4'ünü ise kaybetti.

Başarılı teknik adam, bu sezon ligin ilk haftasında galibiyet alarak taraftarlarını sevindirmeyi başardı. Selçuk İnan, böylelikle Gaziantep FK ile çıktığı 11 maçtan 19 puan toplayarak maç başına 1,72 puan ortalaması yakaladı.