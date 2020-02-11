Gaziantep FK'dan 4200 kişilik gençlik platformu

Gençlik platformuyla, 15-30 yaşları arasında üniversite, lise, girişimci ve mahalleli gençlerin; İnovasyon, girişimcilik ve spor üzerine çalışmalar gerçekleştirmelerini, Gaziantep Futbol Kulübü’ne ve Gaziantep şehrine aidiyet duygusuyla hem kendilerini hem de çevrelerini geliştirmeleri amaçlanıyor.



GENÇLİK EN ÖNEMLİ VARLIĞIMIZDIR



Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, İnovasyon ve Girişimcilik Sportif Gençlik Platformu ile Türkiye'ye örnek bir yapılanmayı başlattıklarını bildirdi. Başkan Büyükekşi, gençlerin iyi yetişmesinin önemine dikkat çekerken, "Gençlik, bizim en önemli varlığımız, geleceğimizdir. Dolayısıyla gençlerimizin gelişen bilim, teknoloji, sanat ve sporla barışık, bu alanlarda dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden ve günümüzün gerektirdiği donanımlara sahip bir şekilde yetişmeleri ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Platformla, daha güçlü bir Türkiye, daha yaşanabilir bir Gaziantep ve daha başarılı bir Gaziantep Futbol Kulübü için gençlerimizin enerjisinden, fikirlerinden yani gençliğin gücünden faydalanmak istiyoruz" dedi.



GENÇLERİ PLATFORMA DAVET EDİYORUZ



Platform kapsamındaki etkinliklerle gençlerin eğitim ve çalışma hayatındaki başarılarının da pekiştirilmesinin hedeflendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Gençlerimizin donanımlarını artırarak, geleceğe daha iyi hazırlanabilmeleri için çok sayıda etkinlik düzenleyeceğiz. Bu etkinliklerle gençlerimiz, bilimsel, sportif ve sanatsal alandaki donanımlarını artırırken, takım çalışmasını, kardeşliği ve memleket sevgisini de öğrenerek, ülkesine ve insanlığa daha faydalı bireyler olacaklardır. Gaziantep'te yaşayan tüm gençlerimizi bu platformda yer almaya davet ediyoruz."



PLATFORM İÇİN BAŞVURULAR BAŞLIYOR



İnovasyon ve Girişimcilik Sportif Gençlik Platformu bünyesinde her biri 42 kişiden oluşacak 100 takım kurulacak. Platformda görev almak isteyen gençler başvurularını 10 Şubat-29 Şubat tarihleri arasında www.gfkgenclikplatformu.org adresi üzerinden yapacaklar. Uygun kritere sahip başvurular özel olarak tasarlanmış online sınav sistemi ve gelecek raporuna davet edileceklerdir. Sınav ve rapor sonuçlarına göre birinci nesil çekirdek ailesini oluşturacak olan gençlik platformu 6 Mart itibariyle ekip çalışmalarına başlayacaktır.



GÖNÜLLÜ GENÇLER İÇİN BOL ÖDÜLLÜ PROJE



Gaziantep Futbol Kulübü bünyesinde kurulacak olan platform kapsamında ilk aşamada 50 takım oluşturularak çalışmalar başlayacaktır. Çalışmalar boyunca gençlik platformuna yönelik özel olarak tasarlanan mobil uygulama ile üyeler, görevleri yerine getirerek puan toplamaya başlayacaklar ve topladıkları puanlara göre yurtdışı seyahati, teknolojik ürünler, burs, staj imkanları gibi birçok imkandan faydalanacaklardır.



HAYAT BAŞARISINI ARTIRACAK ETKİNLİKLER



Platforma üye gençlere yönelik eğitim ve hayat başarısını artıracak eğitimler, atölyeler, seminerler, çalıştaylar ve yarışmalar düzenlenecek. Platform üyeleri Office Programları, TRIZ (Yaratıcı Problem Çözme Teorisi), Bilgiye Nasıl Ulaşırım, Design Thinking, Ekip Çalışması, Beden Dili, İnovasyon, Paramı Nasıl Yönetirim, Finansal Okur Yazarlık, Wordpress ile Site Kurma, Liderlik, Girişimcilik, Algoritmik Düşünce Tekniği, Geri ve İleri Dönüşüm, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Origami, Yapay Zeka, Dijital Dönüşüm, Temel Fizik Kanunları, Güneydoğu Medeniyetleri, Güneş Sistemi, TÜBİTAK Proje Yazımı, Uzay Görevleri, Fusion 360, Mobil Uygulama, Kripto Paralar, Drama, Anadolu Tarihi, Python Kodlama, Üniversiteler ve Kariyer, CV Hazırlama ve Davranış Bilimleri gibi olası eğitimlerle donanımlarını artıracak, geleceğe daha güçlü hazırlanacaklar.



Platform üyesi gençlere yönelik, teknoloji, bilim ve sanat alanında atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, 3D Printer, IoT, Geri Dönüşüm & İleri Dönüşüm, Yapay Zeka, Model Uçak, Model Uydu, Tinkercat, Drone, Resim Sanat, Yenilenebilir Enerji, Uzay Çalışmaları, 3 Boyutlu Tasarım Modelleme ve Stop Motion gibi konulardaki atölye çalışmaları ile gençler teknoloji dünyasındaki gelişmeleri yakından takip etme ikanı bulacaklar.

Ayrıca, gençlere yönelik Bilgi Çağı Ekonomisi, Zaman Yönetimi, Organizasyonel İnovasyon, Uzay Teknolojileri, İnternetin Bilinçsiz Kötüye Kullanımı, Dijital Dönüşüm, Nöropazarlama ve Girişimcilik gibi konularda seminerler düzenlenecek. Platform çalışma programı kapsamında, futbol ve basketbol müsabakaları, kısa film yarışması, tribün tezahüratı yarışması, tribün marşı yarışması ve fotoğraf gibi yarışmalar da yer alacak.

ÇALIŞMA GENÇLERDEN, ÖDÜLLER GFK'DAN



Platform üyesi gençler, yaptıkları çalışmalar karşılığında toplayacakları puanlarla yüzlerce ödülün sahibi olacaklar. Başarılı gençlere verilecek ödüller şunlar:



- 10 Kişiye Roma’ya Gidiş Dönüş Bilet Ve 3 Gece Konaklama

- 10 Kişiye Saraybosna’ya Gidiş Dönüş Bilet Ve 3 Gece Konaklama

- 10 Kişiye Nevşehir’e Gidiş Dönüş Bilet Ve 3 Gece Konaklama

- 10 Kişiye İstanbul’a Gidiş Dönüş Bilet Ve 3 Gece Konaklama

- 10 Kişiye Antalya’ya Gidiş Dönüş Bilet Ve 3 Gece Konaklama

- 10 Kişiye İzmir’e Gidiş Dönüş Bilet Ve 3 Gece Konaklama

- 10 Kişiye Huawei P30 Lite 64 Gb Cep Telefonu

- 10 Kişiye Huawei Akıllı Saat

- 10 Kişiye Samsung Tablet

- 10 Kişiye Xbox One S 1 Tb

- 30 Kişiye Spotyfy Üyeliği

- 30 Kişiye Netflix Üyeliği

- 300 Kişiye Kombine

- 100 Öğrenciye Burs

- 100 Kişiye İmzalı Forma

- 100 Öğrenciye Staj

- 60 Üyeye İş İnsanları İle Yemek Yeme Fırsatı

- 20 Üyeye Futbolcular İle Yemek

- 20 Üyeye Ulusal Fuar Ziyareti

- 10 Üyeye Takım İle Deplasman Tecrübesi