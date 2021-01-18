MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGaziantep FK’da Ricardo Sa Pinto sesleri! Marius Sumudica sonrası...
GeriFutbol Gaziantep FK’da Ricardo Sa Pinto sesleri! Marius Sumudica sonrası...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
İHA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 10:35 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK’da Ricardo Sa Pinto sesleri! Marius Sumudica sonrası...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep FK’da Ricardo Sa Pinto sesleri! Marius Sumudica sonrası...
Abone Olgoogle-news

Marius Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarına hız veren Gaziantep Futbol Kulübü, Portekizli çalıştırıcı Ricardo Sa Pinto ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi.

Geçtiğimiz hafta takımın başarılı teknik direktörü Marius Sumudica ile yollarını ani bir şekilde ayıran Gaziantep Futbol Kulübü’nde yeni hoca arayışları hız kazandı.

Takımı tecrübeli ve başarıya aç bir teknik adama emanet etmek isteyen Gaziantep FK yönetimi, yaklaşık bir haftadır sürdürdüğü yeni hoca arayışlarından son aşamaya geldi.

Son birkaç gündür yerli ve yabancı pek çok hoca ile görüşen Gaziantep ekibi, Portekizli 48 yaşındaki teknik direktör Ricardo Manuel Andrade Silva Sa Pinto (Ricardo Sa Pinto) ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Portekizli hoca ile son görüşmelerini yapan Kırmızı-siyahlı ekip, görüşmelerden olumsuz bir durum çıkmaması halinde 48 yaşındaki teknik adamla bir buçuk yıllık sözleşme imzalayacak.

Marius Sumudica, Gaziantep FKya veda ederken gözyaşlarını tutamadı
Marius Sumudica, Gaziantep FK'ya veda ederken gözyaşlarını tutamadı!

Galatasaraylı Luyindama'nın hocalığını yaptı

Son olarak Brezilya’nın Vasco da Gama takımını çalıştıran Portekizli Ricardo Sa Pinto, daha önce Portekiz’in Braga ile Sporting, Belçika’nın Standard Liege, Polonya’nın Legia Varşova, Sırbistan’ın Kızılyıldız gibi takımlarını çalıştırdı.

Ricardo Sa Pinto, kariyerinin en önemli başarısını ise Luyindama’lı Standard Liege ile Belçika Kupası'nı kazanarak yaşadı.

 

Gaziantep FK’da Ricardo Sa Pinto sesleri Marius Sumudica sonrası...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle