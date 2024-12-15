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Gaziantep FK'da özlem sürüyor! Tam 7 maçtır...

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#Süper Lig#Gaziantep FK#Sporanasayfa
Gaziantep FKda özlem sürüyor Tam 7 maçtır...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 14:08

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK, dış sahada oynadığı son 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.

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Ligin ilk haftasında deplasman Bodrum FK'yi 1-0 yenen Gaziantep ekibi devam eden haftalarda Net Global Sivasspor'a 3-2, Galatasaray'a 3-1, ikas Eyüpspor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 3-1, Fenerbahçe'ye 3-1 yenildi, Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Dün, Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde dış sahada oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşamadı.

Ligde 18 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 20 kez havalandırırken kalesinde 24 gole engel olamadı.

Güneydoğu ekibi, ligin 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü evinde Onvo Antalyaspor'u konuk edecek.

Ligde 9 maç sonra gol atamadı

Ligde son olarak evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Güneydoğu ekibi, devamında oynadığı 9 karşılaşmada gol atma başarısı gösterdi.

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Alanyaspor karşısında rakip fileyi havalandıramayan Gaziantep FK, ligde 9 maç sonra gol sevinci yaşamadan sahadan ayrıldı.

Sakat oyuncuların sayısı 7'ye yükseldi

Alanyaspor deplasmanında, Gaziantep FK'de Bitok, Saborit, Kozlowski, Sorescu ve kaleci Dıoudis sakatlığından dolayı forma giyemedi. Dünkü karşılaşmanın 34. dakikasında Lungoyi, 64. dakikasında ise Arda Kızıldağ sakatlıktan dolayı karşılaşmaya devam edemediler. Her iki oyuncunun son sağlık durumu ise hafta içi belli olacak.

Böylelikle kırmızı-siyahlı ekipte sakat oyuncuların sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

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#Süper Lig#Gaziantep FK#Sporanasayfa

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