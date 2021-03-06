Gaziantep FK'da Osama Rashid'den Beşiktaş maçı yorumu! 'Kazanmayı hak etmedi'
Gaziantep FK'da Osama Rashid, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'da Osama Rashid ve Dicko, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
BERABERE BİTMESİ GEREKİYORDU
Mücadeleyi değerlendiren Rashid, "Maçın bugün berabere bitmesi gerekiyordu, iki takım da kazanmayı hak etmedi. Son dakikada direkten dönen topumuz gol olsa 2-2 bitecekti" dedi.
YETERİNCE ŞANSLI DEĞİLDİK
Dicko ise "En azından bir beraberlik için gelmiştik, son ana kadar mücadele ettik ama yeterince şanslı değildik" şeklinde konuştu.