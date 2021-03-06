Gaziantep FK'da Osama Rashid'den Beşiktaş maçı yorumu! 'Kazanmayı hak etmedi'

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Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'da Osama Rashid ve Dicko, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

BERABERE BİTMESİ GEREKİYORDU

Mücadeleyi değerlendiren Rashid, "Maçın bugün berabere bitmesi gerekiyordu, iki takım da kazanmayı hak etmedi. Son dakikada direkten dönen topumuz gol olsa 2-2 bitecekti" dedi.

YETERİNCE ŞANSLI DEĞİLDİK

Dicko ise "En azından bir beraberlik için gelmiştik, son ana kadar mücadele ettik ama yeterince şanslı değildik" şeklinde konuştu.