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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 16:12 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK'da kupa mesaisi! Taktiksel organizasyonlar...

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Gaziantep FK'da kupa mesaisi! Taktiksel organizasyonlar...
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Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 25 Kasım Çarşamba günü sahasında Misli.com 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Ana bölümünde taktiksel organizasyonların gerçekleştirildiği idman, duran top çalışmalarıyla son buldu.

Gaziantep FKnin bileği bükülmüyor Son 4 maçında 3 galibiyet...
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Gaziantep ekibi, Serik Belediyespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

 

Gaziantep FKda kupa mesaisi Taktiksel organizasyonlar...

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