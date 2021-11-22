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Gaziantep FK'da kritik eksik, son antrenmanda sakatlandı! Trabzonspor'a verilen SÜPER iddaa ORANI...

#Misli.Com#İddaa#Trabzonspor Gaziantep FK
Gaziantep FKda kritik eksik, son antrenmanda sakatlandı Trabzonspora verilen SÜPER iddaa ORANI...

Ligin namağlup tek takımı olan Trabzonspor, bu sezon deplasmanda kayıpları oynayan Gaziantep FK'yı Medical Park Stadyumu'nda konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

TRABZONSPOR

Son 5 lig maçında fire vermeyen Trabzonspor, milli ara öncesinde Beşiktaş'ı İstanbul'da 2-1 yenerken Uğurcan Çakır'ı kaybetmişti.

Milli kalecinin cezası sonrası eldivenler Erce Kardeşler'de olacak. Erce bu sezon hiç süre almamıştı, geçen sezon da 1 kez forma giymişti. O maç da Gaziantep FK karşısındaydı ama deplasmandaydı ve 1-1 sona ermişti.

Kart cezalısı Uğurcan'ın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Gervinho, Hüseyin Türkmen ve Fode Koita bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Tasos Bakasetas, Marek Hamsik ve Bruno Peres için son karar maç saatinde verilecek. Üç ismin de ilk 11'de başlaması beklenmiyor.

Sağ bekte Dorukhan Toköz izlemeye devam edeceğiz, orta üçlü "Berat, Siopis & Abdülkadir Ömür" şeklinde olacak. Hücumun bir kanadında Djaniny, diğerinde Anthony Nwakaeme görev yapacak. En ileride Andreas Cornelius'u izleyeceğiz.

GAZİANTEP FK

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Erol Bulut ile sezona başlayan ve özellikle iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Gaziantep FK, milli ara öncesinde yine iç sahada Kasımpaşa'yı 2-0 yenmeyi başarmıştı.

Kenan Özer, Torgeir Börven ve İbrahim Pehlivan sakat. Joao Figueiredo sarı kart cezalısı.

Son antrenmanda sakatlanan Muhammet Demir de deplasman kafilesinde yer almadı. Geçen sezonu 20 gol katkısı (15 gol - 5 asist) ile bitiren Muhammet, bu sezon sadece 2 gol atabilmişti ama yine de takımın en önemli hücum silahlarından biriydi.

Son maçlarda 3-1-4-2 şeklinde sahaya yayılan Gaziantep FK'da, hücumdaki ikili Nouha Dicko ve Kenan Özer olacak gibi duruyor.

Savunma üçlüsünde "Ertuğrul, Djilobodji & Caulker" tercihlerini yapan Erol Bulut, bu üçlünün önünde de Doğan Erdoğan'la oynamayı tercih ediyor.

Gaziantep FKda kritik eksik, son antrenmanda sakatlandı Trabzonspora verilen SÜPER iddaa ORANI...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor ligdeki son 5 maçını kazandı. Bu 5 maçın 4'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Gaziantep FK bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçta sadece 1 puan toplayabildi. (1 beraberlik - 5 mağlubiyet)

SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Trabzonspor ile Gaziantep FK'yı karşı karşıya getirecek Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

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Diğerlerinde "Trabzonspor kazanır" tercihine 1,41 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,49'dan oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,57 iken Misli.com'da 1,66!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

%60'lık kesim önemli eksikleri bulunan Gaziantep FK karşısında lider Trabzonspor'u 3 puana yakın görüyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Daha yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

Gaziantep FKda kritik eksik, son antrenmanda sakatlandı Trabzonspora verilen SÜPER iddaa ORANI...

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür ve Yunan Manolis Siopis'in eğlenceli anları...

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#Misli.Com#İddaa#Trabzonspor Gaziantep FK

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