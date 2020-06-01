MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGaziantep FK'da koronavirüs testleri negatif!
GeriFutbol Gaziantep FK'da koronavirüs testleri negatif!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 14:47,Son Güncelleme:

Gaziantep FK'da koronavirüs testleri negatif!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep FK'da koronavirüs testleri negatif!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen personelin yapılan yeni testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi.

Gaziantep FK'den yapılan açıklamada, 28 Mayıs'ta yapılan testte bir personelde pozitif Kovid-19 vakasına rastlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Hastanede kontrol altında tutulan personelimize yapılan son iki Kovid-19 testi de negatif sonuçlanmış olup, takımımız gruplar halinde gerçekleştirdiği antrenmanı bu akşam saatlerinde sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

Gaziantep FKda koronavirüs testleri negatif

Süper Sayısal Oyunlar Artık Misli.com'da! Vakit kaybetme, hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle