Gaziantep FK'da koronavirüs testleri negatif!
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen personelin yapılan yeni testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi.
Gaziantep FK'den yapılan açıklamada, 28 Mayıs'ta yapılan testte bir personelde pozitif Kovid-19 vakasına rastlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Hastanede kontrol altında tutulan personelimize yapılan son iki Kovid-19 testi de negatif sonuçlanmış olup, takımımız gruplar halinde gerçekleştirdiği antrenmanı bu akşam saatlerinde sürdürecektir." ifadesine yer verildi.
Süper Sayısal Oyunlar Artık Misli.com'da! Vakit kaybetme, hemen oyna...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle