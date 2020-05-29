Gaziantep FK'da koronavirüs test sonuçları açıklandı! Bir personel pozitif...

Gaziantep Futbol Kulübü, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı ve bir personelde pozitif sonuç çıktığını paylaştı.

İşte o açıklama;

"28.05.2020 Perşembe günü futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 koronavirüs testi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şuana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.

Takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir.

Saygılarımızla"

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