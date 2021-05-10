Gaziantep FK'da koronavirüs şoku! Toplamda 3 kişi...

Süper Lig ekibi Gaziantep'te 2'si futbolcu 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 41. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile oynanacak maç öncesinde takımın Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan testlerde 2 futbolcumuzun ve 1 personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımıza ve personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." ifadelerine yer verildi.

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